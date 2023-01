Cozzi candidato in Regione

Dalla poltrona principale che fu sua al Municipio dell'ex monastero degli Olivetani alla Regione? Chissà. Lui, Massimo Cozzi, ex cittadino di Nerviano, ci prova e accetta la candidatura che gli è stata offerta dalla Lega.

Dalla poltrona principale che fu sua al Municipio dell'ex monastero degli Olivetani alla Regione? Chissà. Lui, Massimo Cozzi, ex cittadino di Nerviano, ci prova e accetta la candidatura che gli è stata offerta dalla Lega. "Il grazie da parte mia alla Lega - scrive in una nota - per la fiducia dimostrata e il grandissimo onore concesso, sono in Lega dal 1992 e ho sempre messo la faccia, sia nei momenti belli che, soprattutto, in quelli più difficili". E al potenziale elettorato promette di "Proseguire e aumentare l'impegno per il territorio con professionalità e umiltà che non deve mai mancare".

