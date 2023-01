Gruppo di Lettura: 'Oblomof' di Gončarov

A Robecchetto con Induno, presso la biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara, giovedì 26 gennaio alle 21 tornerà a riunirsi “Il Gruppo di lettura” che proporrà il libro “Oblomof” dello scrittore russo Ivan Gončarov, edizione Einaudi, 492 pagine.

A Robecchetto con Induno, presso la biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara, giovedì 26 gennaio alle 21 tornerà a riunirsi “Il Gruppo di lettura” che proporrà il libro “Oblomof” dello scrittore russo Ivan Gončarov, edizione Einaudi, 492 pagine. "Questo libro è stato definito uno dei capolavori più insinuanti della letteratura russa dell’Ottocento, in cui l’autore con ironia denuncia non solo l’arretratezza civile di una nazione ma soprattutto i conflitti interiori di ogni coscienza umana", afferma il sindaco Giorgio Braga. È la storia di un provinciale idealista vive a Pietroburgo della rendita di una tenuta dimenticata, nella più assoluta inerzia fisica e psichica. In una camera coperta di ragnatele e di libri ingialliti giace nella sua «normale posizione» su un emblematico divano, dormendo e sognando, stanco e insensibile ai rumori della vita.

