Massimo De Ciechi e la sua vita in musica

Massimo De Ciechi torna sulla scena musicale con il nuovo album ‘L’UOMO CON GLI OCCHIALI TEMPO PRIMO’. Una raccolta di nove brani disponibile in vendita e in streaming sui principali canali musicali digitali a partire dal 15 gennaio 2023.

Massimo De Ciechi, cuggionese di nascita e bernatese per amore, torna sulla scena musicale con il nuovo album ‘L’UOMO CON GLI OCCHIALI TEMPO PRIMO’. Una raccolta di nove brani disponibile in vendita e in streaming sui principali canali musicali digitali a partire dal 15 gennaio 2023. Emozioni, ricordi e vita vera che diventano musica intrecciando le parole dell’anima, nelle sette nuove canzoni scritte e prodotte da Massimo: I quadri di Ago, Controsenso controvento, L’improvvisa partenza, Padre raccontami, Soffia, Mi vesto o mi travesto e Ali bianche, oltre ai due nuovi arrangiamenti di ‘L’uomo alla finestra’ e ‘Aurora’, ripresi dal primo album da solista del 2007 ‘Questo strano viaggio’. “...il filo conduttore del progetto – ci racconta Massimo – pur non volendo essere l’esclusivo concept, è l’umano rapportarsi alle verità della vita. Verità spesso non facili da comprendere e che solo col tempo, l’esperienza e inevitabilmente col dolore riescono a venire a galla. Musicalmente parlando, i nove brani fanno uso di rock leggero, pop e folk e per intenzione, vogliono porsi come momenti di riflessione, lasciando all’ascoltatore la scoperta della giusta e personale misura di coinvolgimento.” ‘L’UOMO CON GLI OCCHIALI TEMPO PRIMO’ è il terzo album da solista dell’artista, dopo ‘Questo strano viaggio’ e ‘Dietro Laterale’ – la precedente raccolta di nove brani scritti con gli occhi al cielo e il cuore colmo, nel ricordo di un caro amico.

Prepariamoci dunque dal 15 gennaio ad ascoltare le nuove canzoni di Massimo De Ciechi – fra qualche settimana anche in versione CD – che racchiudono sentimenti, passioni e l’amore di Massimo per la musica...un amore che dura da una vita intera!

