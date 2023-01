La '2 ore della Befana'

Perché non organizzare una manifestazione goliardica a bordo di vecchi motorini in una pista da Fuoristrada? Questa l’idea che è nata e che ha portato il Corbetta Moto Park e il Magazine aMotoMio ad unire le forze per organizzare in breve tempo un evento unico nella nostra zona.

Perché non organizzare una manifestazione goliardica a bordo di vecchi motorini in una pista da Fuoristrada? Questa l’idea che è nata e che ha portato il Corbetta Moto Park e il Magazine aMotoMio ad unire le forze per organizzare in breve tempo un evento unico nella nostra zona. Idea semplice, quanto apparentemente folle, far girare nel tracciato fuoristrada di Corbetta Squadre composte da due persone che alternandosi alla guida di un Moped dovevano percorrere il maggior numero di giri, per i più coraggiosi la possibilità anche di correre da soli. Due le categorie ammesse: ORIGINAL (Motorini assolutamente di serie max. 50 cc) – ELABORATI (Parzialmente modificati con max. 65 cc di cilindrata) con l’obbligo di un cenno alla festività a bordo o indossato. Escluso il 6 Gennaio da dedicare alla festa e alle ben più note Moto Befane, inevitabile puntare sul giorno dopo che guarda caso è stato sabato 7 gennaio. Corbetta Motor Park ha quindi curato la pista concordando con aMotoMio il percorso migliore, più adatto e divertente, per i piccoli Moped e anche il meteo ha rinunciato alla prevista pioggia permettendoci di poter giocare con il fango liberamente senza ulteriori esagerazioni. Motorini del nonno tirati fuori all’ultimo momento, mezzi più prestazionali, piloti veloci e piloti approssimativi, personaggi coreografici e tanti inconvenienti che invece di invocare rosari stampavano risate nel tentativo di risolverli al volo perché alla fine due ore sono tante. Colori che alla fine tendono al marrone sia sui mezzi sia sulle maglie dei piloti che non perdono l’occasione di tuffarsi allegramente, seppur involontariamente nel fango quando la ruota perde la giusta aderenza. Insomma uno spettacolo per il pubblico, questo davvero numeroso, quanto inaspettato, e davvero gradito segno che l’interesse per questa manifestazione è stato notevole. Motorini ad inseguirsi sul divertente tracciato del Corbetta Park mentre i giri si accumulano, il tempo passa e alla fine la bandiera a scacchi sancisce la classifica finale che assegnava gli originali Trofei realizzati ed offerti da Wemoto Italia. Una giornata dedicata alla goliardia con la possibilità al mattino di accesso libero per i partecipanti e la possibilità di provare gratuitamente le moto elettriche Talaria messe a disposizione da Richel Moto. Un successo e soddisfazione, perché il sorriso dei partecipanti, i segni di stima e gli apprezzamenti di chi c’era vale sempre molto di più dei numeri fine a se stessi. Inutile dire che a questa riuscita manifestazione ne seguiranno altre…magari per Pasqua? Nel frattempo a breve sarà a disposizione il calendario delle attività del Corbetta Park Milano che sta diventando un punto di riferimento per gli amanti del fuoristrada in zona e soprattutto centro per avvicinare i bambini alle due ruote (dai 2 anni e mezzo in su) con biciclette e piccole moto elettriche, per fargli provare una esperienza motoria unica e preziosa.

