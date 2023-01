Scontro auto-moto: un morto

Lo scontro terribile tra una moto e un’auto. L’arrivo dei soccorsi, il trasporto d’urgenza in ospedale, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Lo scontro terribile tra una moto e un’auto. L’arrivo dei soccorsi, il trasporto d’urgenza in ospedale, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare. L’incidente oggi pomeriggio sulla Provinciale tra Buscate e Arconate. Come detto il sinistro ha visto coinvolte una motocicletta e una vettura; e diversi sono stati i mezzi di soccorso che si sono portati sul posto. Qui sono scattate le prime attività, per poi trasferire il centauro, in condizioni gravissime, al pronto soccorso, dove i medici hanno dovuto arrendersi e dichiararne il decesso. Sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

