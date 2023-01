Aiuti alle famiglie: ecco le novità

Tante le novità per le famiglie nella legge di bilancio approvata alla Camera con voto di fiducia, per aiutare i nuclei più numerosi o con fragilità.

Ecco alcune disposizioni che entreranno in vigore a partire dal 2023.

1) IVA ridotta su prodotti igienici e su prodotti di puericultura per neonati e bimbi piccoli (Art.17)

IVA ridotta per un costo al pubblico minore su prodotti come latte in polvere o liquido, semole, semolini, estratti di malto per l’alimentazione di lattanti e bambini di prima infanzia; pannolini per bambini ed assorbenti femminili; seggiolini auto per bambini, che sono di legge obbligatori per il trasporto dei bambini d 0 ad 11 anni e rappresentano un costo importante.

2) Miglioramenti nell’erogazione dell’assegno universale (Art.65)

Viene introdotto l’incremento del 50% dell’assegno per i figli sotto ai 12 mesi, sino ai 36 mesi per i nuclei con 3 figli ed Isee sino a 40 mila euro, oltre ad incrementi per nuclei famigliari con quattro o più figli.

3) Carta risparmio spesa e Reddito Alimentare (Art 78 e 78bis)

E’ stato istituito un fondo per il 2023 destinato a sostenere l’acquisto di generi alimentari di prima necessità per i soggetti con Isee entro i 15.000 euro. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, verranno definiti i criteri e le modalità di individuazione dei titolari di questo beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza e di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiranno ai piani di contenimento dei costi dei generi alimentari. E’ in definizione anche la norma 78bis, una misura per combattere lo spreco e la povertà, da erogarsi a soggetti in povertà assoluta: si tratta di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso i centri di distribuzione aderenti. Anche in questo caso, a breve saranno scritti criteri, modalità e indicazioni per la fruizione da parte degli aventi diritto.

Tante sono le norme in emanazione per affrontare necessità diffuse: bonus casa per gli Under 36 (Art.18), congedi parentali per neogenitori (Art. 66), violenza contro le donne e pari opportunità (Art.63), norma pensionistica Opzione Donna (Art.56).

Dopo l’approvazione della Camera, l’approvazione definitiva della nuova legge di bilancio dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2022, con tempi ristrettissimi. Restiamo in fiduciosa attesa.

