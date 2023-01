Due borse di studio per il 'Liceo del Castello'

Una grande novità, che potrebbe davvero aiutare due famiglie del territorio ad offrire questa opportunità didattica ai loro figli: per due studenti meritevoli è prevista l'erogazione di una borsa di studio.

Il Liceo Scientifico bilingue paritario di Castelletto, venerdì 27 gennaio, dalle 17:00 alle 18:30, propone alcune microlezioni per conoscere i professori, aperte a studenti ed ai loro genitori. L'iniziativa si svolgerà presso Scala Giacobbe, piazza SS Giacomo e Filippo, Castelletto di Cuggiono.

L'alta qualità del corpo docente, l'attenzione al rapporto insegnante-allievo, il bilinguismo, l'introduzione di materie economiche e green, la sorpresa di una retta inferiore alla media degli istituti paritari del territorio: è una occasione senza pari per gli studenti del nostro territorio.

PER INFORMAZIONI: info [at] liceodelcastello [dot] it

