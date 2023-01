La biblioteca di Inveruno proporne incontri di storytelling per ragazzi di 1a e 2a media sui super-eroi!

Pronti per un'avventura da supereroi? La biblioteca di Inveruno proporne incontri di storytelling per ragazzi di 1a e 2a media sui super-eroi! "Da Achille a Superman, che cosa rende una storia davvero immortale? - ci spiegano dalla biblioteca inverunese - Un avventuroso viaggio alla scopera della creatività attraverso la musica, le serie, i libri, i fumetti e molto altro". L'appuntamento è per il 24 gennaio alle 17.30 con un primo incontro aperto a tutti. Informazioni a biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it e al numero 029788121.

