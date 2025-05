'The Guardian' loda l'Oltrepo Pavese

"Una parte meravigliosa della nostra Lombardia che, anno dopo anno, cresce e si rafforza nella qualità dell’offerta turistica".

"Un prestigioso riconoscimento internazionale per il nostro Oltrepò Pavese, celebrato dal 'The Guardian' come alternativa autentica e affascinante alla Toscana. Una parte meravigliosa della nostra Lombardia che, anno dopo anno, cresce e si rafforza nella qualità dell’offerta turistica, accogliendo visitatori in ogni stagione. In questi anni di lavoro ho avuto il piacere di scoprire da vicino questo territorio, incontrando imprenditori, amministratori locali, consorzi e realtà che ogni giorno lavorano insieme con passione".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando l'ampio articolo pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano inglese 'The Guardian' . Con una punta d'orgoglio, il governatore ha poi sottolineato: "Tutta la Lombardia è bellissima, offre angoli di assoluto fascino, paesaggi incantevoli, arte, architettura, cultura e sapori che, insieme, costituiscono un inarrivabile fattore competitivo di attrattività. Dobbiamo essere fieri delle nostre terre".

Tra le mete citate dal giornale inglese spiccano i 19 comuni dell’Oltrepò, con Varzi e la sua 'Festa del Salame', le terre del Pinot Nero, le cantine che raccontano storie di famiglia e di innovazione. E ancora: il turismo termale, quello religioso, quello outdoor e quello cicloturistico, che attraversa le valli come un filo verde tra storia e futuro.

"Mi ha colpita – ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali – la forza narrativa del pezzo: parla di ‘colline da fiaba’, di ‘alture punteggiate da castelli, abbazie medievali e casolari isolati’. È un ritratto sincero, capace di restituire il valore profondo di un territorio ancora poco battuto dal turismo di massa, ma ricco di esperienze, identità, tradizioni. È la Lombardia della lentezza, delle strade di campagna, del Pinot Nero che sa di terra buona, delle botteghe storiche e delle feste popolari”.

“I dati dell’Osservatorio del Turismo regionale - ha proseguito l'assessore - ci dicono che l’Oltrepò ha registrato nel 2024 oltre 33.000 soggiorni in più rispetto al 2023, con una crescita del 6%: numeri che raccontano di un successo costruito sul campo, con passione, da amministrazioni locali, operatori turistici, aziende vitivinicole, associazioni culturali. È il frutto di un lavoro collettivo che Regione Lombardia ha sostenuto convintamente, credendo nel potenziale di territori che parlano con la voce della verità”.

"Il quotidiano 'The Guardian – ha aggiunto l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, originaria di questa provincia - racconta borghi, cultura enogastronomica, tradizioni e itinerari turistici tra i più caratteristici della Valle Staffora e dell'intero territorio dell'Oltrepò Pavese che merita di essere conosciuto, scoperto e apprezzato da chi vuole immergersi in ambienti dalla natura incontaminata o vivere la socialità di borghi pronti ad accogliere i turisti donando emozioni, tradizioni e cultura locale".

