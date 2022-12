Magliette termiche per l'Ucraina

La Parrocchia ha chiamato e la comunità ha risposto. San Giorgio su Legnano ha dimostrato una volta di più di essere in prima linea quando vi è da aprire il cuore a disposizione dei più bisognosi.

La Parrocchia ha chiamato e la comunità ha risposto. San Giorgio su Legnano ha dimostrato una volta di più di essere in prima linea quando vi è da aprire il cuore a disposizione dei più bisognosi. L'offerta raccolta dalla chiesa della Beata Vergine Assunta di cinquecento euro, infatti, sarà tradotta nell'acquisto di magliette termiche da destinare alla popolazione ucraina alle prese con la guerra e in questo periodo anche nella morsa del freddo. "Per la vostra generosità - spiega il parroco don Antonio Ferrario dalle colonne del bollettino parrocchiale - abbiamo potuto devolvere all'elemosiniere del Papa cinquecento Euro per provvedere a inviare in Ucraina magliette termiche che aiutino le persone a superare il freddo dell'inverno di questa guerra inumana". Da un piccolo comune un grande gesto. In piena consonanza con lo spirito autentico del periodo natalizio.

