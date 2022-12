Non è Natale per Ignazio e la sua famiglia

Una storia che non ha il dolce sapore natalizio. Rimasto senza lavoro, Ignazio da mesi vive con le sue figlie di 7 e 8 anni e sua moglie incinta, nell'auto in un parcheggio.

Un Natale difficile quello di Ignazio e della sua famiglia, che da mesi sono senza una casa. Tutto ha inizio ad aprile, quando l’operaio legnanese perde il lavoro e si ritrova sommerso da spese e scadenze da rispettare. Rimasto senza casa, Ignazio si trasferisce con le due figlie di 7 e 8 anni e la moglie Milena, incinta del loro terzo figlio, prima nel capannone di un amico e poi in auto in un parcheggio. Il 6 dicembre nasce Ethan che subito presenta complicazioni a causa di una paralisi alle corde vocali, condizioni critiche che stanno lentamente migliorando grazie all’intervento dei medici. Ad intervenire in aiuto della famiglia è stata l’associazione ‘Il sole nel cuore’, onlus legnanese che grazie all’aiuto dei tanti volontari ha trovato un albergo a Ignazio e la sua famiglia, soluzione temporanea che ha permesso di vivere il Natale lontani da quel parcheggio che da mesi è la loro casa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!