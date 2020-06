Volontario e... Cavaliere

La storia di Giacomo Pigni, insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere al merito. L'impegno con l'Auser per aiutare chi ha più bisogno.

Ha sempre amato lavorare senza clamori e con un obiettivo preciso: aiutare il prossimo bisognoso nella famiglia dell'Auser Legnano in cui ha scelto di impegnarsi. Adesso, per lui, è arrivato un riconoscimento prestigioso quanto meritato. Giacomo Pigni è, infatti, stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere al merito. "Una lieta notizia - commenta il Partito Democratico in una nota - perché è un segno di riconoscimento al lavoro che Giacomo, insieme con i suoi amici studenti, sta svolgendo tramite l'Auser Legnano a sostegno delle persone più fragili e più colpite dall'emergenza Coronavirus. Giacomo fa parte da tempo della nostra comunità democratica, ricoprendo anche funzioni di responsabilità". Un riconoscimento che va certamente ad essere segno tangibile di un lavoro non facile, ma sempre appassionato e solidale compiuto da Pigni e dal suo gruppo nel corso di un periodo delicatissimo e tragico.

