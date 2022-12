I pacchi per beneficenza

Dal 7 dicembre e fino alla vigilia di Natale, presso il centro commerciale 'Il Gigante' di Castano Primo, i ragazzi dell'ASD Ticino hanno aiutano a impacchettare i regali.

Natale è speciale per tanti motivi: per il dono che si vuole fare, per gli affetti, per il senso profondo di questa festa. Anche la confezione dei regali di Natale è importante e se fatto da amici speciale, lo diventa ancora di più! Dal 7 dicembre e fino alla vigilia di Natale, presso il centro commerciale 'Il Gigante' di Castano Primo, i ragazzi dell'ASD Ticino hanno aiutano a impacchettare i regali. I volontari si sono messi a disposizione ogni giorno dalle 10 alle 19.30 e con un'offerta si è potuto sostenere i progetti dell'associazione. Una bellissima iniziativa che, ancora una volta, è stata molto apprezzata da tutti.

