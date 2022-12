Led e efficientamento energetico

E tre. Dopo il finanziamento di 165 mila euro ricevuto dalla Regione per un bando sul Distretto del Commercio, l'Amministrazione comunale di Parabiago retta dal sindaco Raffaele Cucchi troverà sotto l'albero altri due regali di Natale. Il primo è un finanziamento regionale di 235 mila euro grazie al quale potrà realizzare l'impianto di illuminazione a led e l'efficientamento energetico del campo sportivo 'Libero Ferrario'.

E tre. Dopo il finanziamento di 165 mila euro ricevuto dalla Regione per un bando sul Distretto del Commercio, l'Amministrazione comunale di Parabiago retta dal sindaco Raffaele Cucchi troverà sotto l'albero altri due regali di Natale. Il primo è un finanziamento regionale di 235 mila euro grazie al quale potrà realizzare l'impianto di illuminazione a led e l'efficientamento energetico del campo sportivo 'Libero Ferrario'. "Ringrazio il consigliere regionale Gianluca Comazzi - ha scritto in una nota il primo cittadino Raffaele Cucchi - a nome dell'Amministrazione comunale, per avere presentato un ordine del giorno approvato oggi in Consiglio Regionale della Lombardia che prevede, tra i tanti e all'interno delle risorse stanziate nel PNRR, un finanziamento a favore della nostra comunità". Il secondo consiste invece nella somma di 150 mila euro proveniente sempre dal Pirellone per riqualificare e potenziare la fruibilità di piazza Maggiolini. In questo caso Cucchi ringrazia "Il consigliere regionale Silvia Scurati per l'interessamento a nome dell'amministrazione comunale". Con l'importo ricevuto in quest'ultimo caso, la giunta parabiaghese procederà a mettere in campo un "Lotto funzionale- spiega Cucchi in una nota - per la realizzazione dei sistemi di regolamentazione degli accessi volta alla pedonalizzazione della piazza pubblica in occasione di eventi e manifestazioni".

