A lezione dagli 'Amici del Presepio'

Il grande appuntamento è per la notte di Natale, quando verrà svelato il lavoro realizzato in questi lunghi mesi di studio e progettazione. Ma gli ‘Amici del Presepio’ di Cuggiono si sono anche prodigati per ‘aiutare’ e ‘svelare’ i loro segreti di lavoro ai bambini del paese. È successo la scorsa domenica, quando, in occasione dell’AnimAzione Domenicale, che l’Oratorio San Giovanni Bosco cuggionese organizza ogni domenica pomeriggio, i volontari dell’associazione hanno spiegato e mostrato ai bambini tecniche ed idee di lavorazione. Piccoli ma molti interessanti spunti, per capire la pazienza e lo studio che si cela dietro ogni grande rappresentazione, ma soprattutto per comprendere il significato profondo di questa bella passione.

