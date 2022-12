Garavaglia 'Dirigente 2022'

A Renato Garavaglia, fondatore del G.S.D. Tennistavolo Turbigo, il premio 'Dirigente Sportivo 2022'. Tante emozioni che si sono mischiate con i ricordi.

Le emozioni che inevitabilmente si sono mischiate con i ricordi, tanti, tantissimi. Lui, un vero e proprio punto di riferimento e un esempio nel mondo sportivo di Turbigo. E a lui, allora, oggi ecco il premio 'Dirigente Sportivo' (alla memoria del consigliere dello Sci Club Ticino, Domenico Tunesi). Già, a Renato Garavaglia, infatti, il prestigioso riconoscimento, a testimonianza e a ringraziamento dell'importante attività e del grande impegno che da decenni lo vedono protagonista con il G.S.D. Tennistavolo. Una lunga storia fatta di passione e attenzione, che ha preso il via nel lontano 1979, anno in cui è nata appunto la storia società turbighese di ping-pong, dando inizio così ufficialmente anche a quella che è l'attività di dirigente sportivo dello stesso Garavaglia. Non solo il tennistavolo, però, perché nel 1981 è stato tra i soci fondatori pure della Pro Loco e nel 1987 della DST Atletica. "Successivamente - come ha raccontato nella sua presentazione - mi sono dedicato esclusivamente alla pratica agonistica in qualità di atleta, mentre nel 1992, allo scopo di migliorare le mie conoscenze di questa disciplina, ho frequentato un corso allenatori, ottenendo la qualifica di allenatore di primo livello". Da qui c'è un un lungo di periodo di inattività dovuto a gravi motivi familiari, per poi, nel 2013, rientrare nel gruppo, partecipando a campionati a squadre e tornei regionali e nazionali. Fino al 2019 quando ha partecipato agli Italiani Veterani over 70, nella gara di doppio maschile, vicendo la medaglia di bronzo. "Impossibile, infine, elencare tutti i risultati conquistati dagli atleti - prosegue - In 43 anni, infatti, ci sono stati momenti di gioia ed euforia, ma anche delusioni per gli obiettivi mancati. Quest'anno, inoltre, stiamo gareggiando con due squadre con buoni risultati, occupando il quarto posto nella classifica dei gironi di appartenenza. E due nostri giovani, a novembre, in un torneo provinciale, hanno disputato la finale, conquistando il primo e il secondo posto". Un percorso che l'ha visto tra i protagonisti indiscussi. "Attualmente sono presidente onorario e consigliere nel direttivo - conclude - Spero davvero in questi anni di aver agito nel migliore dei modi e di avere trasmesso un senso di lealtà e amicizia in tutti coloro che mi hanno frequentato. Grazie di cuore a chi ha collaborato e sta collaborando e un ringraziamento ai sostenitori, che con la loro presenza fanno sì che si vada avanti con quanto costruito nel 1979. E, ovvio, un ulteriore grazie per questo bellissimo riconoscimento". (Foto Spreafico)

