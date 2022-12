Una casa... che incanta!

Luci e addobbi che regalano emozioni uniche e speciali. E' la casa di Gigi Zanoli, in via Europa a Turbigo. Capolavori di Natale, per lui una vera e propria passione.

Le luci che regalano emozioni uniche. E' quasi impossibile, infatti, non rimanere incantati di fronte ad un simile spettacolo. Perché Gigi Zanoli è quello che si potrebbe benissimo definire un vero e proprio artista del Natale. Gli alberi, le renne, una slitta e poi tanti altri addobbi, là in via Europa a Turbigo, per una casa da favola e che tutte le volte conquista piccoli e grandi. La cura e l'attenzione ai dettagli, alla fine, per lui sono fondamentali. E' così ogni anno. E' così quando si mette al lavoro per realizzare appunto quei capolavori di creatività, estro e fantasia. "E' diverso tempo, ormai, che questa è diventata una mia grande passione - racconta lo stesso Gigi - Fin da piccolo il periodo natalizio lo sentivo molto: mi ricordo il presepe che facevo con mia mamma, quindi la gioia che provavo nel guardare le varie illuminazioni. Allora, crescendo, mi sono detto che sarebbe piaciuto anche a me fare qualcosa di particolare. E, un po' alla volta, ecco che ho cominciato ad illuminare e decorare la casa". Luci e addobbi praticamente o quasi ovunque, per far sentire sempre di più la magia del Natale. "Ogni anno aggiungo o tolgo, mettendo altri elementi oppure cambiando la disposizione, perché non mi piace riproporre le stesse cose - conclude - Certo dietro c'è tutto un lavoro minuzioso: devo studiare la tipologia di luminarie che voglio utilizzare, poi capisco dove e come metterle, capita pure che dopo averle posizionate, non mi piacciono e pertanto le tolgo e le rimetto in modo differente. Insomma, ci vogliono settimane e settimane, ma la soddisfazione credetemi è enorme. Le persone che arrivano apposta per guardarla, i bambini che rimangono incantati e via dicendo. Davvero momenti che ti ripagano e ti danno una felicità indescrivibile. Grazie di cuore per i complimenti che ricevo e un augurio speciale a tutti. Che possa essere un Natale e un nuovo anno pieno di gioia e amore".

