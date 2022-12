Cerutti candidata in Regione

Pronta a ‘correre’ anche alle Regionali. Dopo la candidatura a sindaco di Turbigo nel 2021, infatti, adesso Renata Cerutti si presenta in Regione.

Pronta a ‘correre’ anche alle Regionali. Dopo la candidatura a sindaco di Turbigo alle ultime elezioni comunali nel 2021, infatti, adesso Renata Cerutti sarà la rappresentante del Castanese del Movimento Lombardi Civici Europeisti appunto alla prossima tornata elettorale per il nuovo Consiglio Regionale della Lombardia. “Una scelta maturata dopo alcuni incontri che abbiamo avuto con lei, proprio per confrontarci e analizzare questa possibilità – spiega Luca Fusetti, referente, nonché nel direttivo dello stesso Movimento – Renata Cerutti è una figura che riteniamo importante per il territorio e una persona di ottime capacità e qualità sia professionali che umane. La decisione di candidarla vuole, inoltre, essere anche il giusto riconoscimento al lavoro civico che negli anni si è portato avanti a Turbigo”.

