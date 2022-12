Bilancio Partecipato: si vota

Tre i progetti ammessi e adesso, allora, toccherà ai cittadini scegliere. Aperte, infatti, le votazioni per decretare il progetto vincitore del Bilancio Partecipato 2022.

Tre i progetti ammessi e adesso, allora, toccherà ai cittadini scegliere. Aperte, infatti, le votazioni per decretare il progetto vincitore del Bilancio Partecipato 2022 di Arconate. Più precisamente, ci sarà tempo fino alle 23.59 di sabato 31 dicembre per esprimere la propria preferenza, tra la proposta dell’Istituto Omnicomprensivo Europeo che prevede l’installazione di telecamere fuori dai plessi scolastici per incrementare la sicurezza, quindi quella di Arconate Serena, Centro Pensionati, Avis e Aido che chiedono l’acquisto di una nuova autovettura per l’associazione Arconate Serena, da sempre attiva per garantire il pattugliamento del territorio e, infine, quella di Renata Minnaja della Commissione Ambiente, che lancia l’idea di realizzare un’area verde attrezzata con piante, tavoli da pic-nic e spazi per bambini nel terreno di proprietà comunale all’angolo tra via Beata Vergine e via Volta, di fronte al cimitero. E al vincitore verranno dati 15 mila euro. Nel dettaglio, il voto avverrà esclusivamente online sul sito del Comune www.arconate.org e potranno votare tutti i cittadini residenti dai 14 anni in su (l'ufficio anagrafe, come di consueto, verificherà tramite i codici fiscali che tutti i voti siano effettivamente espressi dai residenti), senza dimenticare che l'espressione della preferenza è esclusivamente personale e deve essere realizzata direttamente dal votante. Non è in nessun caso consentito il voto per delega. Un indirizzo mail può esprimere uno e un solo voto e non è consentito l'utilizzo di indirizzi mail temporanei.

