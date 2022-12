Raspelli con i City Angels

Il 24 dicembre per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano si pregherà a mezzogiorno, davanti al Memoriale della Shoah – Binario 21. All’ Epifania pranzo per 200 al Principe di Savoia serviti da ”camerieri” singolari: attori, cantanti, politici, giornalisti...

“E’ un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 28 anni - dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels – Saranno presenti i clochard della stazione, alcuni dei quali dormono proprio di fronte al Memoriale. E invitiamo i milanesi a partecipare a questo momento, che incarna lo spirito natalizio d’amore e d’unione”.

A mezzogiorno si svolgerà la preghiera interreligiosa: pregheranno insieme don Claudio Burgio, il sacerdote che nella sua comunità accoglie i giovani fragili e problematici; gli imam Abd Al Sabur Turrini, vicepresidente dell’Unione Islamica Italiana, Maryan Ismail e Khaled Elhediny; la rabbina Sylvia Rothschild; l’esponente della Chiesa ucraina don Igor Krupa; e il monaco buddista Cesare Milani. Per cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce. E per portare un messaggio di speranza in questo momento così difficile.“Pregheremo in particolare per il popolo ucraino e per le donne iraniane” dice Furlan.

Porteranno il loro saluto la madrina dei City Angels, Daniela Javarone; il vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Milo Hasbani; il presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo, Carlo Riva; il presidente dell’Anpi milanese, Roberto Cenati; il presidente della Commissione bilancio della Regione, Giulio Gallera; il consigliere comunale Daniele Nahum e il direttore dell’Ordine degli avvocati e presidente del Comitato M’Impegno, gemellato con i City Angels, Carmelo Ferraro. Canterà il coro ebraico Kol Hashomrim.

Dopo la preghiera, alle 12.30, verranno distribuiti generi alimentari ai senzatetto. In particolare Coop Lombardia donerà loro sia i suoi panettoni, sia il suo “Dolce per Bene”, un dolce natalizio preparato in edizione limitata che è parte dell’iniziativa #FattiPerLaPace. Questo progetto ha supportato diverse azioni di sostegno per la campagna “Insieme contro la violenza”, che Coop organizza ogni anno in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Nell’occasione il giovane imprenditore David Scorsaru, fondatore del marchio di moda Lenski, donerà alcune decine delle sue felpe ai senzatetto.

