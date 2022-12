A fuoco un altro furgone

Nella sera di domenica 18 dicembre, un nuovo, ennesimo, episodio in un parcheggio di via Manzoni.

I primi episodi nel marzo 2022, poi altri in giro per il paese, e ora ritorna. L'incubo dei piromani che danno fuoco ad auto e furgoni ritorna nella comunità cuggionese. Nella sera di domenica 18 dicembre, un nuovo, ennesimo, episodio in un parcheggio di via Manzoni. Il sistema utilizzato (che evitiamo di descrivere per non avere altri casi di emulazione) è, purtroppo, molto semplice e per questo l'autore o gli autori potrebbero essere sia ragazzi che adulti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti quanto prima, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare. Gli inquirenti stanno indagando, sperando di dare un nome a chi compie questi atti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!