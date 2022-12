Un 'magico' natale

Sabato 17 e domenica 18 dicembre tanti eventi per tutti a Robecchetto con Induno: musica, laboratori, spettacoli, acrobazie, allestimento del presepe,... e molto altro per bambini ed adulti!

Il Natale è alle porte. L’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno, in sinergia con le associazioni e i commercianti, promuove diverse iniziative a tema per offrire alla comunità locale validi momenti di svago e di aggregazione. È quanto rileva il sindaco Giorgio Braga, in merito al programma di eventi natalizi che si svolgeranno tra il 17 e il 18 dicembre.

Il primo appuntamento si terrà, sabato 17 dicembre alle ore 21.00, con il “Concerto Gospel” dei “Joyful Singers, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, diretto dal maestro Davide Bontempo e con i musicisti: Marco Reni (pianoforte); Massimiliano Varotto (batteria); Alessandro Martorana (basso elettrico); Alessandro Giana (chitarra elettrica). Si tratta di una storica formazione del territorio che propone un repertorio eterogeneo e in continua evoluzione. L’ingresso è gratuito.

Domenica 18 novembre in programma la manifestazione “La Magia del Natale”, con tanti appuntamenti e per tutte le fasce di età che interesseranno piazza del Popolo, via Arese e Piazza Libertà.

Si inizierà con la “Camminata dei Babbi Natale” con ritrovo alle ore 13.30 in piazza Candiani. Per partecipare scrivere a: info [at] comune [dot] robecchetto-con-induno [dot] mi [dot] it.

Ecco gli altri eventi della giornata in piazza del Popolo: alle ore 15.30, per la gioia dei più piccoli, “Eddy Sick Noel”, uno spettacolo di giocoleria e acrobazie con Edoardo Mirabella direttamente da Zelig; alle 14.00 “Decoriamo l’Albero di Natale” con l’aiuto dei bambini; alle 14.30 momento musicale con MPA; alle 15.00 (in piazza della Libertà) “Allestiamo il Presepe” con l’aiuto dei bambini; alle ore 16.30 merenda offerta dalla Pro Loco; alle ore 17.00 (allo Spazio Arte Contemporanea in via Carducci) il “Primo Party di lettura dell’Alda Merini” organizzato dalla biblioteca civica in collaborazione col SAC, cui si potrà partecipare portando un libro da leggere insieme o qualsiasi altra cosa come un disegno da finire. Durante la giornata, sarà presente Babbo Natale con la slitta e i bambini potranno consegnare la propria letterina nella sua casetta.

«In questo momento di festa non vogliamo dimenticarci dei bambini meno fortunati e per questa ragione i piccoli partecipanti sono invitati a portare i loro giocattoli usati che saranno poi donati», afferma il sindaco Braga.

Nel salone parrocchiale si potrà visitare la “Mostra dei Presepi, con i lavori realizzati nell’ambito del concorso a tema per bambini e ragazzi. I presepi resteranno poi esposti fino al 6 gennaio nella chiesa di Malvaglio, quando al termine della preghiera avverrà la premiazione del concorso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!