Turbigo aspetta il Natale

Sabato 24 dicembre adulti e bambini sono invitati alle 16 in piazza Bonomi per aspettare insieme Babbo Natale.

Continuano gli appuntamenti natalizi per il Comune di Turbigo. Sabato 17 dicembre, presso l’Auditorium comunale, ci sarà la serata natalizia e premio al Dirigente Sportivo e Concorso Vetrine. Sabato 24 dicembre adulti e bambini sono invitati alle 16 in piazza Bonomi per aspettare insieme Babbo Natale. Presso la Biblioteca verranno organizzate due letture animate per bambini, giovedì 29 dalle ore 15 ‘Il viaggio della stella’, mentre mercoledì 4 gennaio ‘Un mondo di storie a colori’. Venerdì 6 gennaio, in piazza Madonna della Luna, dalle ore15 sarà possibile aspettare in allegria l’arrivo della Befana. Inoltre, fino al 6 gennaio sarà possibile visitare la mostra Presepi allestita dalla Pro Loco presso la Sala Vetrate.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!