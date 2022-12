Il Comune sostiene la Parrocchia

La chiesa di San Bartolomeo in Magnago ha intenzione di agire massicciamente sulla ristrutturazione del suo impianto di riscaldamento. Il Comune darà un contributo di contributo di 9505,40 euro.

La parrocchia ha chiesto, il comune ha concesso. La chiesa di San Bartolomeo in Magnago ha intenzione di agire massicciamente sulla ristrutturazione del suo impianto di riscaldamento. E per farlo ha messo in campo un progetto dell'importo di 59506,42 Euro. Una somma con cui intende attuare "un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento della chiesa parrocchiale in Bienate di Magnago". Nell'ambito di un fondo accantonato annualmente con lo scopo di "finanziare le opere destinate al servizio religioso , in base a programmi presentati dal comune da parte delle competenti autorità religiose", il comune ha deciso di erogare un contributo di 9505,40 Euro. L'edificio cultuale magnaghese potrà così contare su un impianto di riscaldamento potenziato e ammodernato a tutto beneficio dei fedeli che lo frequentano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!