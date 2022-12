I 'Volontari dei parchi'

Saranno dieci e avranno un compito preciso: sorvegliare lo stato dei parchi di Arluno affinchè risultino sempre in ordine e fruibili ottimalmente. I 'Volontari dei parchi' si sono proposti all'Amministrazione comunale di Arluno per dare la loro collaborazione in questo senso e ne hanno ricevuto parere positivo.