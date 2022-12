Mercatino natalizio per la Parrocchia

Doppio appuntamento con il Mercatino natalizio a Nosate, a favore della Parrocchia. Sabato 17 dicembre, allora, dalle 16 e domenica 18 dalle 9. Qui si potranno trovare centro tavola natalizi, composizioni floreali e tanti oggetti per i tuoi regali.

