Natale in piazza Mazzini

La regia è affidata alla Consulta delle Associazioni, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale: tutto pronto a San Giorgio su Legnano per la 'Festa di Natale' in programma domenica 18 dicembre dalle 10.30 in piazza Mazzini.

La regia è affidata alla Consulta delle Associazioni, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale: tutto pronto a San Giorgio su Legnano per la 'Festa di Natale' in programma domenica 18 dicembre dalle 10.30 in piazza Mazzini. Tanti i momenti pensati per piccoli e grandi: dalla 'Sangio Babbo Run' (corsa/camminata a ritmo lento, alle 10.30), passando per lo spettacolo di bolle di sapone (alle 11.30) e quindi ecco gli stand delle associazioni, lo street food, il dj set e i mercatini di Natale e giochi; ancora, alle 14.30 spettacolo di giocoleria, alle 15.30 esibizione musicale e alle 18 concerto di Natale della banda all'oratorio San Filippo Neri. Ospite speciale, ovviamente Babbo Natale.

