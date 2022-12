Bellissimi orsetti in giro per il paese. Quindici in tutto, che arrivano dal territorio e che hanno deciso di trasferirsi, grazie agli amici della Pro Loco, a Turbigo.

Bellissimi orsetti in giro per il paese. Quindici in tutto, che arrivano dal territorio e che hanno deciso di trasferirsi, grazie agli amici della Pro Loco, a Turbigo. E, allora, vi potrà capitare sicuramente di incontrarli, perché le loro giornate e serate le passeranno appunto in varie vie, angoli e zone cittadine. Ma non solo, ogni turbighese e non solo avrà un compito: dare loro un nome, indicandolo presso i commercianti che aderiscono all'iniziativa e che esporranno la locandina. Più precisamente, i teneri orsetti sono in via Plati, via Milano 43 e 13, SS 341 angolo via Volta, piazzetta Marcoli, piazza Madonna della Luna/via S. Vincenzo, via Roma 39, Allea comunale 2/3/14/17/22/23, via XXV Aprile 1945 26 e atrio sede Pro Loco via Roma 1.

