Letture animate e laboratori per tutti i bambini: doppio appuntamento in biblioteca a Turbigo. Il primo, allora, è in calendario il 29 dicembre, alle 15, con 'Il viaggio della stella', l'occasione per inaugurare il nuovo anno che verrà; quindi, il 4 gennaio, sempre alle 15, 'Un mondo di storie a colori' (scopriamo cosa succede nel mondo animale). Le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni contattare la biblioteca all'indirizzo mail biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it oppure chiamando lo 0331/891175.

