'Band dei Sindaci' a Bergamo

Lo storico gruppo di ex amministratori compie i 20 anni continuando ad emozionare. La ‘Band dei Sindaci’ in trasferta a Bergamo per il concerto ANCI.

Condivideremo un’idea di futuro e chiederemo al governo attenzione ai Comuni in un momento cruciale per la vita del nostro Paese”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla vigilia della XXXIX Assemblea nazionale dell’Anci, svoltasi dal 22 al 24 novembre a Bergamo, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’ottava volta a questo evento durante il suo mandato. “I sindaci hanno sempre dimostrato di avere gambe e fiato per poter correre. L’Anci è la nostra casa, e a Bergamo, sarà un po’ come tornare in famiglia”, ha aggiunto Decaro in un video messaggio. ‘La voce del Paese. La parola alle nostre comunità’ è il titolo dell’assemblea dei primi cittadini d’Italia, alla quale è stato invitato a partecipare nella tre giorni bergamasca l’intero governo, a cominciare dalla premier, Giorgia Meloni. “Siamo stati invitati come band ufficiale a chiudere i lavori della prima giornata delle convention di tre giorni di ANCI che si è tenuto al pala fiera di Bergamo - ci racconta, ancora emozionato il cuggionese Luigi Tresoldi - È il ventennale della band e siamo stati invitati direttamente dal presidente ANCI De Caro, sindaco di Bari. Abbiamo suonato dalle 19 alle 21 e anche il presidente ha cantato con noi”. Un’esperienza intensa, un pubblico entusiasta, tanta energia. “Sottolineo la nostra mission… raccolta fondi, e solo per iniziative con finalità benefiche. Del nostro splendido gruppo fa parte l’ex sindaco di Robecchetto Mariangela Misci, l’ex sindaco di Ossona e nostro leader Sergio Garavaglia”, oltre ovviamente all’ex vicesindaco di Cuggiono Luigi Tresoldi. Un successo ‘nazionale’, per una band da sempre molto apprezzata in tutto il nostro territorio.

