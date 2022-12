Quattro società (Turbigo, Lonate, Cuggiono e Buscate), più di 90 bambini protagonisti e tante, tantissime emozioni. Con la DST Volley 89 ecco 'Volley sotto l'albero'.

Quattro società (Turbigo, Lonate, Cuggiono e Buscate), più di 90 bambini protagonisti e tante, tantissime emozioni. Non è Natale, alla fine, senza l'ormai immancabile appuntamento con 'Volley sotto l'albero', l'evento appunto natalizio promosso dalla DST Volley 89 Turbigo. E, allora, ecco che puntuale domenica 4 dicembre è andato in scena, ovviamente come sempre nella palestra delle scuole Medie turbighesi. Una mattinata, alla fine, di gioco e divertimento che ha saputo conquistare davvero tutti, regalando ai piccoli e alle loro famiglie qualche ora di svago, relax e coinvolgimento, tra partite, animazione e l'arrivo di Babbo Natale.

