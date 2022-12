La raccolta rifiuti all'Immacolata

Giovedì 8 è la Festa dell’Immacolata, la prima delle ricorrenze che contraddistinguono il periodo natalizio. Essendo, appunto, giorno di festa, il servizio domiciliare di raccolta rifiuti non sarà assicurato in tutti i 18 Comuni gestiti da ALA.

Giovedì 8 è la Festa dell’Immacolata, la prima delle ricorrenze che contraddistinguono il periodo natalizio. Essendo, appunto, giorno di festa, il servizio domiciliare di raccolta rifiuti non sarà assicurato in tutti i 18 Comuni gestiti da ALA. A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago, gli addetti di AEMME Linea Ambiente non saranno in servizio. Per preservare il decoro urbano i cittadini sono, pertanto, invitati a non esporre i rifiuti la sera di mercoledì 7. La raccolta riprenderà venerdì 9 dicembre e, in tale giornata, gli addetti provvederanno a rimuovere sia i rifiuti del giovedì, che quelli tradizionalmente in programma per il venerdì. Servizi regolari, invece, nonostante la festività, a Buscate (raccolta di umido e plastica), Rescaldina (umido), Robecchetto con Induno (Umido, vetro e carta) e Villa Cortese (umido, carta e plastica). La festa non inciderà neppure sulle raccolte di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, in quanto il giovedì in tali Comuni non sono previsti servizi. A Magenta, Ossona e Cuggiono tutti i servizi di raccolta porta a porta si svolgeranno regolarmente, nonostante la festività. A Boffalora sopra Ticino, invece, giovedì 8 gli addetti non saranno in servizio, per cui le raccolte di umido e plastica previste per quel giorno slitteranno al giorno successivo (venerdì 9 dicembre). Nulla cambierà sul territorio di Marcallo con Casone, dato che nella giornata di giovedì non sono previsti servizi. Tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta saranno chiusi, ad eccezione della piattaforma legnanese di via Novara, che sarà aperta al pubblico dalle 8 alle 14.

