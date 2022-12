Nuovo PGT: le proposte

Il sasso nello stagno è stato lanciato. L'Amministrazione comunale di Canegrate ha dato il via al percorso che condurrà all'elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio destinato a disegnare lo sviluppo della città per gli anni a venire.

Il sasso nello stagno è stato lanciato. L'Amministrazione comunale di Canegrate ha dato il via al percorso che condurrà all'elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio destinato a disegnare lo sviluppo della città per gli anni a venire. E, per valutare a fondo le necessità evidenziate dai cittadini, li invita a fare pervenire le loro proposte a partire dal 9 dicembre. "E' l'occasione - spiega il Comune in una nota - per ripensare il sistema urbano di Canegrate, creare relazioni e dotarsi di strategie , progetti e strumenti che affrontino in modo strutturato e competitivo il nostro futuro". Cittadini e associazioni sono stati quindi invitati a farsi avanti qualora abbiano idee migliorative per potenziare ulteriormente il territorio canegratese. Scopo, spiega ancora il comune, è "Contribuire alla determinazione delle scelte urbanistiche, dell'individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione del nostro territorio".

