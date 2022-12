'Festa dell'Albero' in oratorio

Pioveva. Ma questo, agli abitanti di Busto Garolfo, ha fatto un baffo. Più forte di Giove Pluvio è infatti stata la loro voglia di partecipare alla Festa dell'Albero e all'abbondante proposta di momenti di condivisione e coinvolgimento che la caratterizzava.

Pioveva. Ma questo, agli abitanti di Busto Garolfo, ha fatto un baffo. Più forte di Giove Pluvio è infatti stata la loro voglia di partecipare alla Festa dell'Albero e all'abbondante proposta di momenti di condivisione e coinvolgimento che la caratterizzava. Gli oratori di Olcella e Busto Garolfo hanno fatto sì che vi fosse lo spazio congruo per poter ospitare chi aveva voglia di divertirsi con i suoi concittadini. E al sindaco Susanna Biondi si allarga il sorriso. "Tantissimi bambini di tutte le nostre scuole dell'infanzia e primarie - ricorda in una nota - ci hanno deliziato con canti e coreografie di Natale guidati dalle loro insegnanti, il Corpo musicale di Santa Cecilia ha accompagnato questi momento con gradevolissime esecuzioni, degli allievi". Imponente anche la presenza delle associazioni, dai Combattenti e Reduci al Gruppo di ricerca storica che ha dato alle stampe un libro sui 1100 anni della storia di Busto Garolfo fino alla Protezione Civile. Biondi non manca di ringraziare chi tutto questo ha reso possibile, dall'assessore Patrizia Campetti all'ufficio cultura, fino "a don Ambrogio e don Giovanni Panella e a tutti i volontari degli oratori".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!