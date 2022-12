Un pomeriggio tra atmosfere e magia natalizia. Giovedì 8 dicembre, infatti, alle 16.30 ecco che la Pro Loco di Nosate, in collaborazione con i 'Fuori di Testo', ha organizzato in piazza Borromeo 'Accendi l'albero insieme a noi'.

Un pomeriggio tra atmosfere e magia natalizia. Giovedì 8 dicembre, infatti, alle 16.30 ecco che la Pro Loco di Nosate, in collaborazione con i 'Fuori di Testo', ha organizzato in piazza Borromeo 'Accendi l'albero insieme a noi'. E per l'occasione ci saranno tante sorprese, oltre a cioccolata, tè caldo, vin brulé e i tradizionali canti di Natale. Tutti i bambini, infine, potranno portare la letterina da lasciare nella magica cassetta, per poi spedirle direttamente al Polo Nord (la cassetta rimarrà in piazza fino al 20 dicembre).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!