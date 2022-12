Il Natale cuggionese

Con l’8 dicembre tanti appuntamenti per riscoprire la gioia del Natale a Cuggiono: mercatini, concerti, musica e tante altre iniziative per prepararsi alle feste.

Ci siamo. Anche per la comunità di Cuggiono e Castelletto gli appuntamenti in preparazione del Natale stanno per iniziare. Il primo ‘evento’ sarà mercoledì 7 dicembre, festività di Sant’Ambrogio, con la diretta in Sala della Comunità de ‘La prima della Scala’ alle 17.15. Giovedì 8 dicembre sarà invece il momento simbolico più importante per dare il ‘via’ alle feste. In Villa Annoni, dalle 10 alle 18.30, si terranno i mercatini natalizi con gli stand delle associazioni ed i giochi dei nonni; alle 17 in piazza San Giorgio si accenderà l’albero di Natale con le musiche del Corpo Musicale Santa Cecilia; alle 17.30 in Villa Annoni l’accensione dell’albero della ‘nonna’, curato dalle volontarie de ‘Les Tricoteuses’. Gli appuntamenti poi proseguono: domenica 11 dicembre spettacolo teatrale per bambini in Sala Porticato ‘L’incredibile storia di Lavinia’, alle ore 16 (prenotazioni al 3311107660); venerdì 16 dicembre alle 21 nelle Sale Nobili della Villa Annoni concerto ‘Coro Trecime di Abbiategrasso’ con Ecoistituto Valle del Ticino. Sabato 17 dicembre ‘Fiabe nel Parco’, alle ore 15, con i volontari de ‘Il Parco di Alessandro Annoni’; alle ore 21 ‘Concerto di Natale’ del Corpo Musicale di Cuggiono e Grignasco; sabato 18 dicembre ‘Natale in allegria’ con ‘Terra di Fantasia’ dalle ore 14.30 a Castelletto di Cuggiono.

