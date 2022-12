Fino al 24 dicembre in piazza San Giovanni a Busto Arsizio la magia del mercatino di Natale. Non perdete l’occasione per riassaporare i profumi e i sapori tipici.

Fino al 24 dicembre in piazza San Giovanni a Busto Arsizio la magia del mercatino di Natale. Non perdete l’occasione per riassaporare i profumi e i sapori tipici delle feste natalizie passeggiando fra i banchi che vi proporranno prodotti del territorio e di altre regioni italiane o approfittando delle attrazioni per i più piccoli come la giostra antica di cavalli.

