'Natale Castanese'

Un mese di magie e atmosfere natalizie a Castano. Ecco il calendario degli appuntamenti per i prossimi giorni e le prossime settimane.

Un mese di magie e atmosfere natalizie a Castano. Si comincerà, infatti, sabato 3 dicembre con la festa di ordinazione di don Stefano Balossi (alle 19 cena su prenotazione al Centro Paolo VI) e 'Caccia al ladro di fiabe' (gioco-indagine con le fiabe a cura della scrittrice Sara Magnoli, alle 15.30 al bar Mira). Quindi, domenica 4 '24^ Giornata della Solidarietà' al Tutto per la Casa a favore della Fondazione Piatti; ancora, martedì 6, 13 e 20 'Favole a Natale' (letture per bambini con genitoriAmo, alle 16.30 in biblioteca), mercoledì 7 'Il Polo Nord e la casa di Babbo Natale' (appuntamento per bambini, dalle 16 alle 18, con Erboristeria Chicche di Salute, Rampinelli Costruzioni e Fiori di Luna) e 'Christmas and More. Viaggio musicale aspettando Natale' (coro voci bianche 'Sintonia', coro giovanile Accademia Clara Schumann e Ensamble 'Solo fiati' dell'Accademia Musicale Clara Schumann, alle 21 in Villa Rusconi); giovedì 8, invece, alle 11.30 inaugurazione della mostra presepi al museo civico, 'La regina delle nevi' (saggio del corso di teatro per ragazzi a cura della compagnia dei Gelosi, alle 15 all'auditorium 'Paccagnini'), 'Foto con i supereroi' (set fotografico di Sfumature Castanesi, dalle 15.30 alle 17.30, in auditorium), 'Mille luci con i supereroi' (camminata luminosa dall'auditorium a piazza Mazzini, con il Comitato Genitori; alle 17.30 Babbo Natale arriva in piazza per raccogliere le letterine di tutti i bambini) e 'Le mille luci di Natale' (accensione delle luci natalizie con Babbo Natale e canti, alle 18 in piazza). Sabato 10, invece, 'Serata in canto' (corale MdP, alle 21 nella chiesa Madonna dei Poveri) e domenica 11 'Il laboratorio dei giochi di Babbo Natale' (iniziativa per grandi e piccini con la Pro loco, dalle 14.30 alle 18 in corso San Rocco) e 'Le gioie del Natale' (appuntamenti nei negozi del centro, dalle 15.30); giovedì 15 'Il mondo magico dello Schiaccianoci' (laboratorio per bambini, alle 15.30 a Cristallerie Panda); venerdì 16 'Il Canto di Natale' (spettacolo dei ragazzi dell'oratario, alle 21 al Centro Paolo VI); sabato 17 Mercatino di Natale al Se mi vuoi café (dalle 10), 'Favole di Natale' (letture per bambini con genitoriAmo, alle 10 in biblioteca), 'Divertiamoci con Babbo Natale' (dalle 14 al Se mi vuoi café) e 'Ballando sotto l'albero' (galà di danza con ACSD Più Valore, alle 20.30 in auditorium); infine domenica 18 Mercatino di Natale in via Acerbi, concerto di Natale (corpo musicale Santa Cecilia, con la partecipazione del coro dei bambini del catechismo, alle 21 nella chiesa prepositurale di San Zenone). Contemporaneamente, poi, ecco anche 'Natale in mostra' (il 7, 9, 14 e 21 dicembre, Mercatini di Natale del CDD 'Vicolo dei Fiori', dalle 10.30 alle 12), 'Natale di uncinetto' (le vie cittadine saranno addobbate a festa con decorazioni realizzate dal Gruppo Uncinetto di Auser Volontariato Castano Primo), la pista di pattinaggio sul ghiaccio (in piazza Ardizzone, fino al 29 gennaio), il Calendario dell'Avvento (ogni giorno, alle 10.15, nel palazzo Municipale di piazza Mazzini) e la mostra presepi (dall'8 dicembre al 6 gennaio al museo civico).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!