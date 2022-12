Bergamo Alta e i mercatini

Un appuntamento per vivere insieme la magica atmosfera natalizia e scoprire la storica Bergamo Città Alta. Domenica 4 dicembre la visita organizzata dal Comune di Turbigo.

Un appuntamento per vivere insieme la magica atmosfera natalizia e scoprire la storica Bergamo Città Alta, che sarà capitale italiana della cultura insieme a Brescia nel 2023. E, allora, ecco che il Comune di Turbigo ha organizzato questa domenica (4 dicembre) una visita ai mercatini, appunto, di Bergamo. Il programma prevede alle 13.30 la partenza in bus da piazza Carlo Bonomi, quindi una volta sul posto visita libera alla città e ai mercatini con le luci natalizie e quella guidata alla città antica di Bergamo Alta con funicolare; infine, alle 19.30 partenza per il rientro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!