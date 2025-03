Beppe Bergomi per il Centro Sportivo

La presenza di Bergomi conferisce all’evento dell'inaugurazione del nuovo Centro Sportivo un sapore speciale, simbolo di impegno, lealtà, passione, che lo sport sa trasmettere in ogni generazione.

Una giornata da incorniciare per lo sport e per la comunità turbighese: sabato 29 marzo alle ore 11 verrà ufficialmente inaugurato il nuovo Centro Sportivo "Naviglio", alla presenza di un ospite d’eccezione, Giuseppe “Beppe” Bergomi, leggenda del calcio italiano.

Campione del Mondo a soli 18 anni con la Nazionale Italiana nel celebre Mondiale di Spagna ‘82 e storico capitano dell’Inter, Bergomi sarà il protagonista del simbolico taglio del nastro, dando così il via a una nuova stagione di sport, aggregazione e inclusione per tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Turbigo in collaborazione con il Centro Sportivo Naviglio e il marchio Turbigo Cittaslow, rappresenta non solo l’apertura di una struttura moderna e funzionale, ma anche un investimento concreto sul benessere, l’educazione e la socialità, con un occhio di riguardo per i giovani e le famiglie del territorio.

Il nuovo centro sarà un punto di riferimento per discipline come il calcio, paddel, la pallavolo, la piscina e il fitness, con spazi rinnovati e accessibili a tutti.

La presenza di Bergomi conferisce all’evento un sapore speciale, simbolo di quei valori – impegno, lealtà, passione – che lo sport sa trasmettere in ogni generazione.

Un’occasione imperdibile per incontrare un grande del calcio italiano, ma soprattutto per festeggiare insieme l’inizio di un nuovo capitolo per lo sport turbighese.

