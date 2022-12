'VivilNatale'

Arrivano le feste e l’atmosfera natalizia sprigiona la sua magia. Pronti, allora, ad Arconate con un calendario davvero ‘ricco’.

Arrivano le feste e l’atmosfera natalizia sprigiona la sua magia. Pronti, allora, ad Arconate con un calendario davvero ‘ricco’. Si parte sabato 3 dicembre, con il concerto del corpo bandistico Santa Cecilia alle 21 in chiesa Parrocchiale; quindi domenica 4 dicembre tutti in piazza Libertà con i mercatini, il pozzo dei desideri e gli stand gastronomico a cura della Folkloristica, mentre dalle 15 ecco i canti degli alunni delle scuole, l’arrivo di Babbo Natale, la casetta di Babbo Natale di Milena, i laboratori artistici a cura di Associazione Genitori Tangram, la cioccolata calda offerta dal Gruppo Folkloristico e l’accensione delle luci dell’albero. Ma non è finita qui, perché l’8 dicembre ci sarà il pranzo sociale del Milan Club, il 17 e 18 invece in piazza Libertà ‘Goccia di solidarietà’ (Natale equosolidale) e ‘Panettonavis’ (Avis e Aido). Ancora, il 23 dalle 15.30 alle 17.30 al campo sportivo corsa con Babbo Natale e merenda con gli elfi (Nuova Atletica Arconate) e il 24 nel pomeriggio piva natalizia (corpo bandistico) e rappresentazione dopo la Messa di mezzanotte (Gruppo Folkloristico e Alpini).

