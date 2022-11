La tradizione si rinnova. E unisce bambini e ambiente in un connubio destinato a portare lontano. Domenica 4 dicembre ritorna a Busto Garolfo la 'Festa dell'albero'.

La tradizione si rinnova. E unisce bambini e ambiente in un connubio destinato a portare lontano. Domenica 4 dicembre ritorna a Busto Garolfo la 'Festa dell'albero'. "I bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie - spiega il sindaco Susanna Biondi in una nota - addoberanno gli alberi di Olcella e Busto Garolfo con i loro lavoretti realizzati con materiale di riciclo e ci allieteranno con canti natalizi e seguirà l'accensione delle luminarie natalizie". Un Natale che, oltreché di auspicio di pace, si veste quindi di un profondo significato ecologico. Il ritrovo è fissato per le 9.30 in piazza della Chiesa a Olcella e dalle 14.30 in piazza Lombardia a Busto Garolfo. Non mancheranno momenti di animazione musicale regalati dal Corpo musicale parrocchiale Santa Cecilia nonché Cineteatro Sacro Cuore, associazioni e oratori. Quest'anno vi è anche una new entry, ovvero i mercatini di Natale messi a disposizione a partire dalle 10.30 dai commercianti.

