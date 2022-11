Futura cade in Trentino

Secondo stop stagionale per la Futura Volley, che frena la sua corsa con un secco 0-3 rimediato in casa della Itas Trentino.

Una gara strana quella del PalaSanpabolis con le due formazioni che battagliano a suon di botta e risposta per due parziali spettacolari, in cui sono solo i dettagli a fare la differenza, e lo fanno in favore proprio di Michieletto e compagne capaci di essere più ciniche e cattive quando si tratta di chiudere. Completamente un’altra faccia e piega la prende il terzo e ultimo set in cui si spegne la lampadina nel campo bustocco e saltano di conseguenza anche tutti i meccanismi con la Itas che passeggia dopo un pesantissimo 8-0 iniziale. Un risultato insomma costruito con costanza di prestazione e cattiveria dalla squadra di Saja, che non rispecchia però a pieno le forze del team di Amadio, anche per quanto fatto vedere nella prima tranche di gara.

Nulla, ovviamente, è comunque compromesso per il team di bustocco che dovrà subito resettare la testa e tornare ora al lavoro per cambiare registro e mostrare subito un forte segnale di reazione nella prossima sfida casalinga contro l’Esperia Cremona.

