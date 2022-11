La Biblioteca di Inveruno propone per sabato 3 dicembre, alle ore 10.30, un'iniziativa di letture natalizie ad alta voce per i bambini.

La magia del clima natalizio è ormai sempre più diffusa... l'avvento è iniziato già da due settimane e l'attesa per il periodo più speciale dell'anno è ormai nei cuori e nei pensieri di tutti. La Biblioteca di Inveruno propone per sabato 3 dicembre, alle ore 10.30, un'iniziativa di letture natalizie ad alta voce per i bambini.

"Tutti i bambini dai 2 ai 5 anni sono invitati alla lettura che si terrà presso la Biblioteca - spiegano - per informazioni contattate il numero 029788121".

