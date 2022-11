Anche le scuole cittadine sono scese in piazza per urlare un deciso 'basta': l'amore non può uccidere.

Un messaggio semplice, ma forte e preciso: basta alla violenza contro le donne. Anche le scuole cittadine sono scese in piazza per urlare un deciso 'basta': l'amore non può uccidere. "Con i ragazzi della scuola secondaria di I grado di Boffalora diciamo NO alla violenza sulle Donne - spiega il sindaco Sabina Doniselli - 1522 numero anti violenza, ricordatelo e ditelo a tutte le ragazze".

Gli studenti cittadini sono scesi in cortile con le loro sedie vuote, con semplice oggetti rossi, e tutti loro intorno. Un messaggio forte e potente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!