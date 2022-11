Opere e film per le donne

A Cuggiono sono già alcuni giorni che sono presenti installazioni emozionali per riflettere su questa delicata tematica e sabato 26 novembre ci sarà uno speciale film in Sala della Comunità.

Continuano le iniziative per la giornata del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A Cuggiono sono già alcuni giorni che sono presenti installazioni emozionali per riflettere su questa delicata tematica e sabato 26 novembre ci sarà uno speciale film in Sala della Comunità.

Dallo scorso martedì 22 novembre un allestimento di scarpette rosse smaltate e farfalle sono poste all'ingresso di Villa Annoni e nella zona del chiostro; c'è anche la possibilità di lasciare biglietti e parole gentili per sensibilizzare contro questa piaga.Da venerdì 25 novembre al 2 dicembre in biblioteca è allestito invece un apposito scaffale con bacheca di lettura con letture a tema.

"Sabato 26 alle 17:00, presso la Sala della comunità in oratorio, vi aspetto per vedere tutti insieme un film per riflettere - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - 'Femminile singolare' è un film a episodi che racconta la vita di 7 donne. La visione è consigliata dai 13 anni in su. Ingresso gratuito. Aspettiamo grandi e ragazzi! L'iniziativa è promossa dal Comune di Cuggiono in collaborazione con l'Oratorio. E non dimenticate di passare dalla Villa Annoni e al parco per ammirare gli allestimenti e fermarvi a riflettere. TUTTI INSIEME DICIAMO NO ALLA VIOLENZA!"

