Scatole 'solidali'

Visto il grande successo ottenuto gli anni scorsi, l’Associazione Casaringhio APS ripropone il progetto delle scatole di Natale da distribuire tra i bisognosi.

Visto il grande successo ottenuto gli anni scorsi, l’Associazione Casaringhio APS ripropone, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, il progetto delle scatole di Natale da distribuire tra i bisognosi del territorio e, quest'anno. anche alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Il progetto si svolge con le stesse modalità degli anni passati: chi desidera partecipare all’iniziativa solidale può preparare una scatola e decorarla a suo piacimento. All’interno della scatola potrà inserire un indumento caldo (sciarpa, cappello, guanti, abbigliamento), un passatempo (gioco, libro, puzzle...), un prodotto alimentare (dolce, salato, pasta, salsa, latte, infusi), un prodotto per l’igiene (deodorante, shampoo, profumo), un biglietto gentile o un disegno (con il proprio nome così che chi riceve il dono saprà chi è il mittente). E’ importante segnalare sulla scatola se il dono è destinato a un uomo, una donna o un bambino (in questo caso di quale età). È possibile consegnare anche prodotti sfusi e creare la propria scatola nella sede di Casaringhio, oppure donare prodotti sfusi misti. La raccolta delle scatole terminerà il 17 dicembre.

