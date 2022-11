Premio Carlo Speroni a Marta Amanì

A Marta Amouhin Amanì, medaglia di bronzo nel salto lungo ai recenti Campionati Mondiali Under 20 di Bali e campionessa Italiana assoluta indoor, il premio Carlo Speroni, riconoscimento, giunto alla cinquantesima edizione, che il Panathlon Club La Malpensa assegna a una giovane speranza dell’atletica tricolore, in memoria del pioniere dello sport bustocco, campione di mezzofondo, maratona e corsa campestre, 3 volte atleta olimpico, 12 volte campione nazionale e 5 volte record italiano.

