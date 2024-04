Ventesimo Festival dell'Insubria

Dal 25 al 28 aprile, il parco di Marcallo si trasforma in un vivace centro di attività, conferenze e spettacoli, richiamando visitatori da tutto il territorio lombardo e non solo.

Marcallo con Casone accoglie la ventesima edizione dell'Insubria Festival, l’evento che celebra la cultura celtica, la storia e le tradizioni locali. Dal 25 al 28 aprile 2024, la cittadina si trasforma in un vivace centro di attività, conferenze e spettacoli, richiamando visitatori da tutto il territorio lombardo e non solo. L'apertura del festival ha inizio alle 10:30 con la conferenza "Camminare la terra" tenuta da Monica Amarillis, seguita alle 11:15 da Pascal Lamour, che racconta "I megaliti e il nemeton: un santuario di energia dei druidi". Nel pomeriggio, i Galli fanno la loro comparsa con un corteo per le vie di Marcallo alle 14:30, seguito dall'inaugurazione del Cromlech alle 15:00. Gli appassionati di storia e guerre possono assistere a una simulazione di combattimento con armi bianche alle 16:00. In serata: i laboratori musicali e le esibizioni dei Gens d'Ys alle 18:00 e alle 18:45, per poi concludersi con le performance di Enrico Gerli and the Folk Friends alle 20:30 e dei Gamba de Legn alle 22:30. La giornata di venerdì inizia nel pomeriggio, con l'apertura dei campi storici alle 14:30. Alle 17:00 ci sarà il laboratorio esperienziale "Gli alberi sacri dei druidi", seguito dall'esibizione dei Daridel alle 18:00. La serata sarà dedicata alla musica celtica e folk, con le esibizioni dei Kanseil alle 20:30 e dei Furor Gallico alle 22:30. Sabato sarà una giornata piena di attività e conferenze. Alle 10:30 e alle 15:00 si terranno i laboratori con Rossarpa. Alle 11:00, Angelo Anselmi e Nadia Vecchione con la conferenza "Il cane celtico", mentre alle 14:30 Cristina Chiappa ed Erika Vallera parleranno di "La valle del Ticino, scrigno di natura e storia". La giornata proseguirà con una simulazione di combattimento alle 15:00 e laboratori esperienziali, tra cui "Quando le erbe diventano talismani" alle 15:30, "La forma del Divino" alle 17:00 e "I doni preziosi e silenti dei prati" alle 18:00. Il pomeriggio si concluderà con l'esibizione dei Celtic Roses alle 18:45, seguita dai Bards from Yesterday alle 20:30 e dagli Uncle Bard & the Dirty Bastards alle 22:30. Il momento culminante della serata sarà il rito di accensione dei sacri fuochi di Bel, previsto per mezzanotte. L'ultimo giorno del festival sarà ricco di eventi, con laboratori, conferenze e battaglie storiche. In chiusura del festival le esibizioni dei The Gamblers alle 20:30 e dei The Clan alle 22:30, per una serata ricca di musica e divertimento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!