Da Bareggio... a Pregnana?

L'idea c'è, la voglia di concretizzarla pure. Il sindaco di Bareggio Linda Colombo sta spingendo affinché possa essere attivato un servizio di trasporto pubblico in grado di collegare Bareggio alla stazione di Pregnana Milanese. "Ho partecipato a un tavolo tecnico sul trasporto pubblico locale - dice in una nota - per considerare eventuali modifiche e nuove necessità rispetto alla situazione attuale". L'Atm si è detta propensa a valutare la proposta fatta dallo stesso primo cittadino bareggese "circa la variazione del percorso di una linea per collegare Bareggio alla stazione di Pregnana Milanese". Un progetto che, conclude, "ci consentirebbe di dare una risposta alle richieste di tanti cittadini di Bareggio che , al momento, non hanno a disposizione mezzi pubblici di collegamento con quella che è la stazione ferroviaria più vicina".

